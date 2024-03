Od března 2024 představujeme v grafickém kabinetu umělce Petera Kollára.

Matrice předurčuje obraz, její tisk dává volnost tvůrčímu procesu. To je princip, na kterém staví Peter Kollár své umělecké realizace. Zároveň je v případě autora tvorba matric činností klidnou a kontemplativní. A právě tuto esenci v sobě obsahují vystavené grafiky. Hmota objímá vyobrazené postavy, ať už je v jakéhokoliv podobě. V pozemských přírodních podmínkách existují pouze tři skupenství hmoty – plynné, kapalné a pevné. Není zde nezbytně nutné znát její samotnou konzistenci, ale onu skutečnost, že postavy jsou do hmoty zapuštěny. Téměř splývají s okolím. Nevzpírají se. Opanuje je ticho ponoru. Je pouze otázkou, zda je jejich mysl okolím zcela pohlcena nebo naopak jsou ničím nerušeni zahloubáni sami do sebe.

