Letní dětské prohlídky

Letní program pro rodiny s dětmi je opět tady! Oblíbené zábavné prohlídky zámku se zámeckými lektory se tentokrát ponesou v duchu poznávání barokních řemesel a každodennosti tehdejšího života. Letní program pro rodiny s dětmi probíhá každé prázdninové pondělí, středu a pátek.

Co vás čeká?: • vydejte se s námi zpět do období baroka, poznáme tehdejší řemesla a to, jak tehdy lidé žili, jak se oblékali, co jedli a spoustu dalšího • budete se bavit, ale zároveň se něco nového naučíte a dozvíte • se zámeckým lektorem projdete různá zámecká zákoutí • program je plný zábavných výtvarných a pohybových aktivit

Pro koho je program určen?: • pro děti od 4 let • hravé rodiče, babičky a dědečky Kdy ho můžete zažít?: • každé prázdninové pondělí, středu a pátek • začínáme v 10:00, program trvá cca 1,5 hodiny • prohlídky se nekonají v období od 10. do 16. srpna z důvodu pořádání mezinárodního tanečního festivalu KoresponDance a procházek soukromými zahradami rodiny Kinských (Kouzelné zahrady) • na program je nutné mít rezervaci (viz níže)

Kolik program stojí?: • 90 Kč/ osoba (4 – 99 let) Skupinová prohlídka: • přijedou k vám na prázdniny známí nebo máte velkou rodinu a chcete mít zážitek z prohlídky jen pro sebe? • připravili jsme pro vás novinku – možnost objednání skupiny o více než 15 osobách i mimo dané termíny • volejte 603 843 840