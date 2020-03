Festival Borovina 2020

Revitalizace bývalé obuvnické továrny v Třebíči-Borovině končí a Alternátor - Ekotechnické centrum Třebíč slaví pět let - a to je důvod k oslavě.

MIG 21, Jelen, Michal Hrůza, Čechomor, Mikolas Josef a spousta dalšího včetně doprovodného programu pro děti.

Festival, na který jen tak nezapomenete. Festival, kterým v Třebíči začne léto. Festival, který si užijete od začátku do konce.

15.00 - 16.00 - Mig 21

16.45 - 17.45 - Jelen

18.30 - 19.30 - Mikolas Josef

20.15 - 21.15 - Čechomor - official

22.00 - 23.00 - Michal Hrůza

23.45 - 00.45 - Kucharski

Vstupné:

480 Kč do 31.12. 2019

550 Kč do 30.4. 2020

600 Kč do začátku akce