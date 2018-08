Kolečka v Lipkách - Telč

Sportovně zábavné odpoledne pro celou rodinu na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách i s kočárkem. Dovednostní soutěže, závody, kvíz, společná vyjížďka a další. Akci pro rodiče s dětmi pořádá občanské sdružení Javořice v neděli 16. září od 14 hod.

Kolečka v Lipkách v novém

Již osmý ročník oblíbené sportovně-zábavné akce „Kolečka v Lipkách“ připravují na neděli 16. září od 14 hodin členové Spolku Javořice s dobrovolníky. Nový povrch inline stezky v Lipkách přímo vyzývá k tomu, abychom letos dali větší prostor kolečkovým bruslím. Chystáme proto překvapení, které ovšem nevydržíme neprozradit. Jednáme o zapůjčení většího množství inline bruslí, aby si je mohli vyzkoušet všichni, kdo dosud neměli možnost se v nich projet. Tak jako každý rok přijeďte samozřejmě na čemkoli, co roztočíte vlastní silou – na kolech, koloběžkách, odstrkovadlech, tříkolkách, skateboardech nebo třeba i s kočárky. Můžete se jako vždy těšit na obměněné dovednostní soutěže, kvízy, které přiveze zástupce organizace BESIP, stanoviště první pomoci ap. Nebude chybět ani oblíbené losování o zajímavé ceny, do kterého budou zařazeni všichni aktivní účastníci bez rozdílu věku. Poprosíme Vás jen o včasný příchod. Kdo chce v pohodě vše stihnout, je třeba, aby se prezentoval na startu nejpozději do 15 hodin. Finále bude opět patřit společné jízdě, kdy projedeme celou trasu nové cyklo a inline dráhy a zakončíme ji zajímavou návštěvou v lesním klubu Na Větvi v sadu vedle Centra Excelence Telč. Vyjížďka je vhodná i pro ty nejmenší, neboť se tentokrát zcela vyhneme silnicím s auty. Lipky jsou ideální místo k aktivnímu odpočinku, přijďte si s námi proto zasportovat a pobavit se, těšíme se na Vás! Akce proběhne za podpory města Telče, KOUS Vysočina, Kraje Vysočina a dalších. Více informací na www.osjavorice.webnode.cz.