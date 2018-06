V neděli 24. června vyrazí z centra Jihlavy tradiční průvod krojovaných jihlavských havířů ke Kostelu svatého Jana Křtitele. Poutí, mší a bohatým celodenním programem plným divadel, muziky a tance si havíři připomenou svátek Jana Křtitele, patrona města Jihlavy. Mnohem větší slávu ovšem již dnes havíři chystají na příští rok, kdy Jihlavský havířský průvod oslaví 20 let svojí novodobé existence.

Tak jako každý rok i letos vyrazí průvod jihlavských havířů na pouť ke Kostelu svatého Jana Křtitele, aby zde oslavili svátek tohoto patrona města Jihlavy. Průvod vyjde v neděli 24. června v 9 hodin z ulice Křížová, dorazí na slavnostní mši, po které se v okolí kostelíka odehraje pestrý program pro celou rodinu, který je pro všechny příchozí zcela zdarma.

Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení a pohádky divadel T.E.J.P., Koňmo, Cylindr, Teátr Pavla Šmída nebo představení věhlasného pouličního komedianta Víti Marčíka. Divadla se budou střídat s muzikou swingového Bee Bandu, písničkami harmonikáře Jiřího Hilčera, či hudbou a tancem skupiny Korrontzi z Baskicka. Tradiční součástí havířské poutě u svatého Jána jsou rukodělné dílny, vaření na ohni a degustace všelijakých dobrot napečených a uvařených přáteli Jihlavského havířského průvodu.

Dvacet let jihlavských havířů

Přestože se letos v Jihlavě neodehrává velká oslava Havíření, organizátoři této akce rozhodně nespí. Již nyní totiž probíhají přípravy příštího průvodu, který bude podle pořadatelů největší v historii. Na příští rok totiž připadá 20. výročí od znovuzrození novodobé tradice jihlavských havířských průvodů.

Spolek Jihlavský havířský průvod proto ve spolupráci s městem Jihlava chystá 23. Setkání hornických měst a obcí, které v Jihlavě proběhne v termínu 21. - 23. června 2019. „Měla by to být událost sezóny. Předpokládáme, že přijedou stovky horníků nejen z České republiky,“ říká Milan Kolář, předseda spolku Jihlavský havířský průvod, a dodává: „Byl bych rád, kdyby se k těmto oslavám připojilo co nejvíce subjektů a institucí nejen z oblasti kultury. Budeme mít jedinečnou příležitost ukázat, jak krásné umí město Jihlava být.“