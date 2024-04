Dukla & dné Národní dům Ústí nad Labem

Dukla je pražská kapela hrající kytarový pop nesoucí odkaz nové vlny, post punku, devadesátkových kytarovek ale i současné klubové hudby. Mají na kontě řadu singlů, několik EP a album Honza, za které sklidili pozitivní ohlasy a nominaci na hudební ceny Apollo za desku roku 2020.

Kapela vydává 16. 2. 2024 nové album pod labelem Bumbum Satori. S vydáním alba, které bude mít i fyzickou podobu ve formě vinylu, bude spojené rozsáhlé jarní česko-slovenské turné. Na novém album je patrný posun ke klubovější hudbě, aniž by ale zároveň opouštěli to, co je pro ně typické – výrazné melodie a nostalgické texty, které s přiznanou naivitou reflektují život ve městě.