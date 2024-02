Komedie ze světa bulváru

Co se vlastně stalo mezi fotbalovou hvězdou Davidem Beckhamem a jeho sekretářkou Rebekou Loos na podzim roku 2004? Byl to jen nevinný flirt? Možná. Jenže Max Clifford, šedá eminence britského bulváru, se rozhodne z toho udělat skandál století a udržet jej na titulních stránkách světového tisku dlouhé týdny. Vášnivý podvodník, který stál za největšími skandály naší doby, přes třicet let cynicky žongloval s intimními informacemi ze života světových celebrit. Jedněm pomohl k vzestupu a slávě, druhým do vězení. Co žene kupředu člověka, kterému není nic svaté?

Světová premiéra 16. března 2022, Studio DVA divadlo.

Doporučeno od 15 let.

Délka představení: cca 2 hod. 10 min. včetně přestávky