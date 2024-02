Jezinky a bezinky

Iva Janžurová a Eva Holubová v hlavních rolích jedné z nejslavnějších crazy komedií, kterou poprvé českému publiku představil Jan Werich. Mohl by to být idylický příběh o dvou rozkošných starších dámách, kdyby jejich neodolatelná pohostinnost neskrývala děsivé tajemství. S příbuznými to mnohdy nebývá jednoduché ale… Vychutnejte si mistrovskou komiku v přehlídce bláznivých situací, které vás pobaví, ale nechtěli byste je prožít.

Premiéra 8. prosince 2022, Studio DVA divadlo.

Délka představení: cca 2 hod. 10 min. včetně přestávky