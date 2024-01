Muzeum čte dětem

První letošní čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou (pro děti od 4 let). Knihu O Kačence a tlustém dědečkovi čte muzejní pedagožka Martina Pospíšilová.

Vstupné na dílnu: děti 30 Kč, doprovod zdarma.

"Kačenka bydlí s tlustým dědečkem v hezkém domku se zahrádkou. Dědeček rád sedává v houpací židli doma i venku a čeká na Kačenku, až se vrátí ze školy. A co se jim během roku přihodilo? Hráli spolu divadlo, sáňkovali, dělali pokus, Kačenka šla do 1. třídy – a to ostatní poprvé prozradí tato knížka. O Kačence a tlustém dědečkovi vychází k 100. výročí narození Václava Čtvrtka." Text převzat z www.databazeknih.cz