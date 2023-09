Vtípečky v Ústí | Stand-up show

Tradice v ústecké Březové pokračuje. V září se tam vracejí stand up komici z Vtípečků se zelím Vtípečky se zelím pokračují v tradici vystoupení v Restauraci Březová v Ústí nad Labem. V pátek 15. září tam bude diváky bavit hned šest stand up komiků - Martin Černý, Marek Vobořil, Ondřej Cabal, Lukáš Tomčal, Brian Lennon a Lukáš Kaňka. Šest účinkujících, jeden večer a už několikáté vystoupení, které naváže na sérii úspěšných shows. Tak by se dala shrnout chystaná akce v Restauraci Březová v Ústí nad Labem. V pátek 15. září tam znovu zavítají stand up komici ze skupiny Vtípečky se zelím, kteří si v podniku za více než rok získali velké renomé. „Diváci stále přibývají a další se za námi vracejí pravidelně. Vystupovat v Březové je pokaždé radost. Tamější publikum je zkrátka fantastické. Máme radost, že můžeme Ústí nad Labem nabídnout pravidelné stand up shows, které jsou pokaždé jiné,“ říká jeden z vystupujících a pořadatel akce Lukáš Tomčal. Diváci se mimo něj mohou těšit na Martina Černého, Marka Vobořila, Ondřeje Cabala, Briana Lennona a Lukáše Kaňku.

Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. Foto: Dan Gabriel Vstupenky: https://www.smsticket.cz/vstupenky/37802-vtipecky-v-usti-stand-up-comedy-show-restaurace-brezova-usti-nad-labem Událost: https://www.facebook.com/events/964465588118193 Vtípečky se zelím na Facebooku: https://www.facebook.com/vtipeckysezelim Vtípečky se zelím na Instagramu: https://www.instagram.com/_vtipecky_se_zelim/ Vtípečky se zelím na YouTube: https://www.youtube.com/@vtipeckysezelim Restaurace Březová: https://www.facebook.com/RestauraceBrezova/