Cestovatelská přednáška Jiřího Řeháka vás zavede do míst zvaných Český Banát. Vyprávění doplní fotografie z této české části rumunského a srbského Banátu. Dozvíte se, co vidět cestou, co zažít na místě a jak případně pomoci české menšině. Informační středisko města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar)

Vstup na přednášku je ZDARMA Přístup do informačního střediska je BEZBARIÉROVÝ.