Velikonoce ve Staré papírně

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na dvě velikonoční akce do Staré papírny v ulici Volyňských Čechů 733, které proběhnou souběžně od 29. března do 1. dubna 2023 v čase od 10 do 17 hodin.

„Ve velkém sále v prvním patře papíren připravujeme ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek. Ve středu a ve čtvrtek bude zdobit kraslice bavlnkami Daniela Třasáková, voskový reliéf a madeirovou techniku předvede Alena Mrázková. Skleněná vajíčka pak budeme plnit barevnými peříčky anebo je budeme malovat akrylovými barvami. V pátek a v sobotu ukáže zdobení kraslic rokajlovými korálky Martina Jůnová, její manžel Daniel Jůna povede tvořivé dílničky navlékání korálků na paměťový drátek. Kromě zdobení kraslic bavlnkami a plnění skleněných vajec peříčky ještě přibude pletení pomlázek, které si vyrobíte pod vedením Jiřího Mana", pozvala za muzeum Jitka Krouzová. Vstupné na každý den jednotné 65 Kč.

V dolní části budovy Staré papírny bude probíhat již tradiční Velikonoční jarmark, na němž budou v prodeji velikonoční perníčky, košíčky, dekorace do bytu, keramika, koření a mnoho dalšího. Rozhodně se máte na co těšit. Vstupné na jarmark dobrovolné.