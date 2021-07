Flerjarmark v Kadani 2021

Už jste objevili kouzlo Fleru? Pokud ne, tak o mnoho přicházíte! Internetové tržiště Fler.cz dává prostor českým a slovenským designérům, švadlenkám, šperkařům, umělcům, návrhářům... zkrátka každému, kdo něco umí, a chtěl by produkty své šikovnosti dále šířit a dělat jimi radost spokojeným zákazníkům. Veškeré zboží, které prodejci na fler umístí, je ručně vyráběné a každý výrobek je tak naprostý originál, často je k dispozici od každého pouze jediný kus. Jak takové kreativní tržiště vypadá nikoli virtuálně, ale naživo, se budete moci přesvědčit na dalším ročníku kadaňského flerjarmarku, který proběhne 11.9. na Studentském náměstí v Kadani. Od 10 do 16 hodin zde budete moci obdivovat ručně vyráběné šperky z korálků, keramiky, smaltu či pryskyřice, kožené výrobky, mýdla z kozího mléka, háčkované zboží, malované hedvábí, oblečení i bytové doplňky, zkrátka vše, na co si jen vzpomenete. Chybět pochopitelně nebude ani občerstvení.

Atmosféru jarmarku také zpestří doprovodný program a po celou dobu konání akce budete mít Vy nebo Vaše ratolesti možnost nechat si něco pěkného namalovat na obličej.