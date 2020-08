Cyklisté i chodci mohou opět společně pomyslně ukončit turistickou sezonu akcí Babí léto na kole i pěšky. Startem i cílem je areál děkanského kostela. Pro turisty je připravena desetikilometrová procházka, kolem jezera Most a kratší pětikilometrová trasa, která povede kolem nově vybudovaného zázemí u jezera. Pěší trasy budou startovat v 10:00 a jsou doplněny o stanoviště s komentovaným výkladem, který bude poskytován do 14:00.

Cyklisté odstartují v 10:30 a připraveny jsou pro ně dvě trasy. Pro méně zdatné a rodiny s dětmi je připravena trasa o deseti kilometrech, která povede podél břehu jezera. Dlouhá trasa bude činit 38 km a povede po nové cyklostezce směrem na Růžodolskou výsypku a přírodou zpět k jezeru. Po úspěšném absolvováním tras se mohou účastníci těšit na drobné odměny, občerstvení a doprovodný program. Cyklo Point Most nabídne zábavnou stezku a možnost vyzkoušet si elektrokola v terénu. Tonda, obal na cestách si ve svém stánku připraví zábavně vzdělávací program zaměřený na třídění odpadu a recyklaci formou her. Pro zájemce bude zpřístupněna v podzemních výstavních prostorách kostela výstava Quido Kocián – dílo posedlé krásou. Nebude chybět stánek projektu LifeisSkill, který vám nabídne pomoc s registrací a vysvětlí princip soutěže. Na trase pro pěší i cyklisty budou umístěny čipy k získání extra bodů. Pro snazší zapojení do hry, doporučujeme si předem stáhnout do svých mobilních zařízení příslušnou aplikaci.