Skluzavka v Mostě

Ať to sviští! Padesát metrů dlouhá vodní nafukovací skluzavka míří do našeho města. Mostečané si ji budou moci vyzkoušet v sobotu 15. srpna v parku Šibeník od 10 do 17 hodin. Celodenní vstupné je 150 Kč. Volně na ni pak naváže další ročník nočního běhu Night Run 2020.

UPOZORNĚNÍ: Děti od 3 do 10 let musí přijít v doprovodu jednoho z rodičů. A co si vzít s sebou? Plavky nebo oblečení na sjíždění skluzavky, ručník a nafukovací kruh.