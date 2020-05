Rostislav Osička

Osobnost známá nejen jako malíř – vždyť má sebou několik autorských výstav – ale především jako sportovec, boxer, který v ringu slavil velké množství úspěchů. Sportovní prostředí, konkrétně pak právě boxerský ring, je jeho důvěrně známým prostředím, které velmi často zobrazuje ve svých dílech. Tyto výjevy ale nepůsobí nijak agresivně, jsou to výpovědi o tom, co zažil ať už jako aktivní boxer nebo následně jako pozorovatel, ale i o všem, co k tomuto sportu patří. Ale nejen to. Osička, narozený 1956, je citlivý pozorovatel a jeho malba zachycuje všední události všedního dne a dovoluje nám, abychom se třeba na chvíli zastavili a zamysleli se nad vším tím shonem, kterému se bohužel často podvolujeme, zamysleli se zvláště v předvánočním čase.