Ústí Live! 2020 volume 1

22.2.2020 se v ústeckém rockovém MarVaKLUBU, Keplerova 800/56, Ústí nad Labem (pod halou TJ Spartak) od 18:00 hodin koná další pokračování pravidelného hudebního projektu ÚSTÍ LIVE!, kde v rámci prvního minifestivalu vystoupí děčínská úderka THE REMEDY, ústecká kovová mašina THE RUMBLE OF SKULLS a smečka z Vlčí Hory (Rumburk) WOLFS GANG.

Rozduníme podzemí!!