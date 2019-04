Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích

25. - 26. května se můžete těšit na zahájení již 865. lázeňské sezóny v Teplicích, kde budete moci zavítat na tradiční porcelánové a řemeslné trhy, ohňostroj a bohatý hudební program.

XINDL X

Český písničkář Xindl X, vlastním jménem Odřej Ládek, získal během své hudební kariéry řadu ocenění. Mimo hudební aktivity působí také jako filmový a televizní scénárista. Na koncertě v Teplicích vystoupí s doprovodnou kapelou ve složení Milan Matoušek (kytara), Radim Genčev (baskytara), Jan Bálek (klávesy), Emil Valach (bicí) a Radek Kašpar (saxofon).

https://www.xindlx.cz/

BACK TO HOME – teplické rockové legendy společně na jednom pódiu

Ojedinělá koncertní podívaná – teplické rockové legendy společně na jednom pódiu. Během koncertu se představí Motorband, Hlahola hosté, kteří příjemně překvapí přítomné publikum.

GROOVE ARMY - ROYAL SQUAD

Exkluzivní bubenická show, rytmická smršť perkusionisty Tokhiho, vycházející z kapely Groove Army. Koncertní projekt Royal Squad, příval absolutní energie a taneční muziky v kostýmech a maskách na vyladěné scéně.

https://royalsquad.cz

WOHNOUT

Wohnout je česká hudební skuoina a tvoří kí bratrská dvojice Jan a Matej Honolovi, kteří jsou také autory reortoáru skuoiny, dále baskytarista Jiří Zemámek a bubeník Zdeněk ( Fenek) Steiner. Skuopina vznikla v roce 1996, el do podvědomí se dostala v roce 1988, kdy dělala předkapelu při turné skupiny Lucie, Žlutého psa a americké The Offsopring v Praze.

https://www.wohnout.cz/

FRANTIŠEK NEDVĚD SE SKUPINOU TIE BREAK

Patří mezi nejvýznamnější osobnosti české country, folku a trampské písně. Vystupoval se skupinami Brontosauři a Spiritual kvintet. Nyní hraje se svou skupinou , ve složení Petr kocman, jeho sy Vojtěch Nedvěd, Milan plachatý a Jaroslav Petrásek.

https://www.frantisek-nedved.cz/

BOOGIE BOYS

Polská skupina Boogie Boys ve složení dvě piana a bicí hraje stylové boogie-woogie, hudbu, která jako by vypadla ze zakouřených černošských náleven. Kapel, které se pohybují v tomto žánru, působí v Evropě naprosté minimum, není tedy divu, že pánové začali být brzy zváni na prestižní bluesové festivaly po celém kontinentě. V Teplicích na „lázeňské“ si zahrají už podruhé a opět jako „hudba před ohňostrojem“. www.boogieboys.pl

PETR KADLČEK TRIO

Zakladatel legendární teplické skupiny Emise a frontman kapely Natural Petr Kadlček zahraje spolu s dalšími dvěma teplickými rodáky (Jakubem Fojtíkem a Milošem Ničem) průřez tvorbou obou těchto kapel.

https://bandzone.cz/petrkadlcek

LIPO

Rapper, textař a skladatel z Liberce na sebe poprvé upozornil projektem Básníci před mikrofonem (BPM). V roce 2006 spojili své aktivity Lipo a Paulie, aby proklestili cestu stylu projevu, co nemá na české hip hopové scéně obdoby. Již jejich první deska nazvaná Slova podpořená klipy k písním Madam poezie nebo David, zaznamenává značný ohlas jak u širší posluchačské veřejnosti, tak u hudební kritiky, která nebývá k rapovým deskám zrovna vstřícná.

https://bandzone.cz/lipobpm

ONDŘEJ FENCL & HROMOSVOD

Hromosvod hraje našlapaný písničkový folk-rock, který se díky nástrojovému obsazení a aranžérské pestrosti mírně vymyká tradičním proudům, ale nesklouzává do intelektuálního rozjímání o smyslu všeho a ničeho. Originální texty plné vnitřních rýmů a nevšedních obratů jsou okrášlené vynikajícími houslemi (Hana Kašpárek Vyšínská - m.j. Inflagranti) a příčnou flétnou,kupředu hnané rytmy jednoho z nejlepších českých bubeníků Jakuba Homoly. V čele kapely stojí zpěvák, kytarista a téměř výhradní autor repertoáru Ondřej Fencl. https://bandzone.cz/hromosvod?at=info

MARTHA A TENA

Sesterské duo českých zpěvaček řeckého původu. Jako samostatné pěvecké duo fungují od roku 1970. Propagují řecké lidové písně a řeckou kulturu v České republice.

http://www.martha-tena.net/

PROFESOR BEATLES

Skupina hraje repertoár 60. a 70.let, především pozdější i ranou tvorbu BEATLES a skladby Johna Lennona na sólové dráze. Podstatnou část tvoří také rock´n´roll, blues a některé české hity z tohoto období.

http://www.imagine.cz/

POLETÍME?

Skupina dobře vypadajících mužů hrající original banjo punk future jazz kántry v turbošansonovém duchu. Jejich hudba je založená hlavně na zvuku banja. Žádné zvuky nástrojů co neexistují, žádné texty o věcech, co se nestaly, anebo nikdy nestanou. Jemné, přesto vulgární, přízemní, leč nad věcí, smutné, přeci veselé, sladké, přesto hořké. Respekt to Waldemar Matuška, Voskovec a Werich, Jiří Šlitr a Semafor, Ivan Mládek, Divadlo Sklep a Jára Cimrman. Skupina Poletíme? se netají inspiraci kapelou Buty, Trabandem či Ivanem Mládkem.

http://www.poletime.info/poletime/

UDG

Ústecká pop-rocková skupina UDG působí na hudební scéně více jak 20 let. Kapela v současné době neustále velmi pilně koncertuje a každoročně ji najdete prakticky na všech významných letních akcích. UDG jsou rovněž jednou z nejpopulárnějších kapel na sociální síti facebook, kde mají přes 75tis fanoušků.

http://www.udg.cz/

VLTAVA - MARX, ENGELS, BEATLES PO 20 LETECH

Hrála v letech 1986–2003 a svou činnost obnovila v roce 2010. Je považována za jednu z nejoriginálnějších českých rockových skupin, je pro ni typická kompoziční nápaditost a složitá a pestrá instrumentace . První koncert kapely se uskutečnil 15. listopadu 1986. Hrají ve složení: Robert Nebřenský , František Svačina , Tomáš Uhlík , Ondřej Pomajsl , Ondřej Klímek. Všichni také výborně zpívají.

www.vltava.at