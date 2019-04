Kyselá Evropa / Saures Europa v rámci 17. ročníku sympozia Proudění / Strömungen

Výtvarné sympozium Proudění/Strömungen se stalo téměř tradičním mezinárodním setkáním umělců, kteří na stanovené téma v průběhu podzimního týdne realizují umělecká díla v prostorách drážďanské galerie Riesa efau. Zakončením sympozia se tak stane výstava všech participantů v prostorách galerie Runde Ecke, Riesa efau. 17. ročníku výtvarného sympozia, pořádaného v roce 2018 a letos prezentovaného v litoměřické Galerii Gotické dvojče, se zúčastnilo celkem sedmnáct umělců z České republiky, Finska, Francie a Německa a bylo provázáno tématem „Kyselá Evropa“. Evropská unie již byla umělci reflektována v rámci sympozií předchozích ročníků. „Únos Evropy“ v roce 2003 a o rok později „Sladká Evropa“ s nadějí a přísliby členství. Od té doby se přístupy k ní proměnili spíše v negativní postoje k členství v EU. Co znamená v dnešní době pro výtvarníky Evropa? Jaké myšlenky, hodnoty či utopie si s ní spojují? Jaký význam mají pro nás slova svoboda, tolerance a solidarita, pokud nemají být jen pojmy, ale něčím, co je nutné k životu? Do jaké míry má být umění politické, když se nám Evropská unie jaksi „rozjíždí“?

Umělci z různých částí Evropy, rozdílného vzdělání a generace dostali příležitost reflektovat situaci Evropské unie. Své myšlenky a postoje vyjadřovali pomocí různých médií, od malby, po kresbu, grafiku, fotografii, objekt či instalaci. Zabývali se tématy politickými, sociálními, přírodními, ženskými i symbolikou spojenou s Evropskou unií. Námětem mnohých se staly především postpravdivé zprávy v dnešním světě a s tím související populističtí politici a také naše hlasování ve volbách. A v neposlední řadě dostala pozornost uprchlická krize. Někteří tvůrci si naopak kladli za cíl téma oprostit od politických konotací, pojmout ho s humorem i nadsázkou a hledat v něm raději pozitivní aspekty.

Vystavující:

Sylvia Angele (D), Enas Arabiart (SYR), Tom Joris Baumann (D), Petar Bocin (CZ), Elsa Farbos (F), Birgit Fischer (D), Arne Hinrichs (D), Lenka Holíková (CZ), Michal Koubský (CZ), Vladimír Kovařík (CZ), Alrun Krauß (D), Nikol Lourková (CZ), Monika Marten (D), Brigitte C. Reichl (D), Marek Rubec (CZ), Nele Steiling (D), Saimi Turunen (FIN)