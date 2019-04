Muzejní noc v Žatci

PROGRAM 13. MUZEJNÍ NOCI V ŽATCI

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci pořádá letos už potřinácté Muzejní noc. Ta se uskuteční v pátek 17. května 2019 od 17 hodin do 22 hodin.

Program začne v 17 hodin na hlavní budově (Husova 678) a to vernisáží výstavy Když v Žatci hráli Ackermanna aneb Tradice Jana ze Žatce v Žatci. Výstava připomene osobnost Jana ze Žatce, představí knižní vydání jeho díla Oráč z Čech a ukáže unikátní fotografie z představení Oráče, které se hrálo pod širým nebem před kostelem v Žatci v roce 1940. Mezi exponáty uvidíte také původní německou pamětní desku z roku 1921, jež zdobila budovu městské radnice za první republiky. V pátek bude výstava otevřena do 18:00, v následujících dnech pak v otevírací době muzea až do 16. listopadu 2019.

Dále jsou v programu Muzejní noci až do 21:00 prohlídky výstavy Neuvěřitelný svět prvních zemědělců na Ohři, muzejní dílničky pro malé i velké.

Od 19:00 do cca 21:30 v muzejní zahradě sehraje Ochotnický spolek TJ Sokol Zeměchy divadelní představení Lucerna na motivy stejnojmenného díla Aloise Jiráska. V případě deštivého počasí se divadlo přesune do prostor Staré papírny.

Na závěr muzejní noci cca 21:30 máme připravenou ohňovou show v podání skupiny Hypnotica.

V Křížově vile (Zeyerova 344) je možné v době od 17:00 do 21:00 navštívit výstavu Je libo kousek máslíčka? a prohlédnout si sbírku máslových forem sběratele Václava Šutery z Prahy.

Vstupné do obou budov 20,- Kč, rodinné 60,- Kč.

Stará papírna (Volyňských Čechů 733) nabízí od 17:00 do 21:00 volné prohlídky výstavy Album tety Milly, s kreslením a malováním pro děti i dospělé.