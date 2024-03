Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na slavnostní zahájení výstavy Zlaté poklady filmového Hollywoodu, které proběhne ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 17 hodin v prostorách hlavní budovy muzea v Husově ulici 678 s kytarovým vystoupením žáků ZUŠ Žatec ze třídy Lucie Kolmanové.

„A po hudebním zážitku se přeneseme rovnou do filmů, ze kterých pocházejí originální filmové rekvizity, s nimiž točily své filmy nejslavnější hollywoodské hvězdy, např. Sylvester Stallone, Brendan Fraser, Russell Crowe, Arnold Schwarzenegger a další. K vidění bude třeba meč krále Agamemnóna nebo hrot šípu z filmu Trója, figurka škorpióna z filmu Mumie se vrací, kulomet Arnolda Schwarzeneggera z filmu Likvidátor, originální tabulka čokolády z filmu Karlík a továrna na čokoládu, zbraň z filmu Robin Hood, kresby použité v legendárním seriálu Simpsonovi a mnoho dalších exkluzivních exponátů, které rozhodně musíte vidět na vlastní oči. Výstava je zapůjčena do ČR přímo z Hollywood Studia Los Angeles Ltd.", pozvala za muzeum vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení Jitka Krouzová.

Výstava, která by určitě neměla uniknout vaší pozornosti, potrvá necelé dva měsíce do 16. června 2024.