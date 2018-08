Hradozámecká noc - Zámek Stekník

Napříč staletími historií zámku

19 do 23 hodin

netradiční večerní a noční hrané prohlídky

Atmosféru do noci zahaleného zámku a kouzlo nádvoří osvíceného loučemi si nenechte ujít o Hradozámecké noci na Stekníku. Průvodci oblečení v historických kostýmech vás provedou rozsvícenými sály, kde se setkáte nejen s hraběcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina, ale také s Josefem Antonínem Korbem z Weidenheimu, jeho druhou ženou

Josefou Becherovou, rodinou švýcarského konzula pana Déteindre nebo dalšími osobnostmi, které na zámku v minulosti pobývali. Součástí programu bude také promítání

filmu Starci na chmelu a možnost navštívit výstavu Jak se češe do věrtele, která připomíná dobu chmelových brigád ubytovaných na zámku.

Vstupné: dospělí 130 Kč, děti do 15 let 60 Kč, děti do 6 let 10 Kč

Rezervace na e-mailu: steknik@npu.cz nebo tel. 723 086 011

Začátky jednotlivých prohlídek v 19, 20, 21, 22 a 23 hodin