Ahoj prázdniny - Central Most

Přivítejte s námi léto!

V pondělí 25. června vás čeká den plný zábavy, dobré nálady a soutěží!

Startujeme ve 13.00 hodin, děti budou soutěžit u 5 stanovišť, za každý splněný úkol dostanou razítko a na závěr sladké odměny.

Do 15.30 hodin bude také probíhat naše slavná olympiáda ve vlaštovkách! Přinést si můžete vlaštovku už z domova, anebo si ji s námi můžete vyrobit přímo na místě. Soutěžit budeme v hodu na dálku a na čas.

V 15.30 to u nás roztančí a roztočí taneční škola The F.A.C.T., do které se rovnou můžete přihlásit.

Celé odpoledne budeme malovat na obličej, tetovat a bavit se. Těšit se můžete i na kreativní letní workshop pro malé i velké děti a balónkový modeling!

Tak se v pondělí 25. června ve 13.00 hodin sejdeme v Centralu!