Chmelfest v Žatci

Chmelfest je jarní regionální chmelařská veselice Žatecké chmelařské oblasti. Tato výjimečná pěstební oblast přezdívaná Chrám Chmele a Piva je územím, kde před dávnými dobami žila pradávná chmelařská kultura bájných Homolupulů.

Dnes se zde, ve více než 300 chmelařský obcích, pěstuje kvalitní a ve světě žádaný aromatický Žatecký chmel. Chmelfest je slavnostní recesní prezentace chmelařských obcí, spolků a škol Žatecka na počest zahájení jarních prací ve chmelnicích. Je společnou oslavou dětí i dospělých.

Chmelfest to je alegorický recesní průvod.

Chmelfest to jsou veselé chmelařské soutěže dle bájných Homolupulů.

Chmelfest je degustací piva vyrobeného v Žatci z aromatických odrůd Žateckého chmele.

12:00 ŘAZENÍ CHMELMARŠE

Náměstí Prokopa Velkého

Řazení průvodu, občerstvení, pivo, párky....

14:00 CHMELMARŠ - RECESNÍ PRŮVOD HOMOLUPULŮ

Náměstí Prokopa Velkého

Slavný Chmelobranský průvod plný alegorických vozů, samohybů, povozů a vehiklů pro slávu a na oslavu zeleného zlata Žatecka. Řazení průvodu od 12- ti hodin na náměstí Prokopa Velkého („u majáku“). Chmelmarš vyrazí od Majáku v 14:00.

14:20 POŽEHNÁNÍ NOVÉ ÚRODĚ CHMELE

Náměstí Svobody před chmelničkou

Každoroční požehnání Žateckému chmelu a pivu z něj uvařenému spojené se slavnostním symbolickým naražením Májového ležáku. Povolení k Chmelfestu starostkou města.

15:40

MEMORIÁL LOJZY LUPULÍNA - SOUTĚŽE HOMOLUPULŮ

Źatecký pivovar

Vrcholné klání následovníků Lojzy Lupulína. Tradiční soutěže čtyřčlenných družstev v chmelařsko-pivních dovednostech bájných Homolupulů v oborech Pivař-Šikula, Pivař-Atlet a Pivař-Vědec. Na závěr pivní štafeta EX-sprint! Soutěže se budou konat v době od 15.40 do 18.00 na pódiu.

11:00 - 20:00

DEGUSTACE PIV VYROBENÝCH V ŽATECKÝCH PIVOVARECH

Žatecký pivovar

Ochutnávka 16 piv uvařených za žateckého chmele na území města Žatce. O všech nabízených pivech si přečtete podrobné informace o surovinách, způsobu jejich vaření či o charakteristických vlastnostech. Piva jsou uvařena v Žateckém pivovaru, v Chrámu chmele a piva a žateckými amatérskými sládky.

Letos bude degustace probíhat na zrekonstruovaném a zpřístupněném vnitřním dvoře pivovaru. Přijďte v klidu a pohodě ochutnat piva, která nikde jinde neochutnáte.

K příjemnému rozpoložení při ochutnávání piva bude hrát Ivan Audes trio.

Podívejte se na seznam piv na čepu.

11:00 - 20:00

PROGRAM NA PODIU

Žatecký pivovar

Po celý den program na podiu na vnějším dvořže Žateckého pivovaru řídí a moderují herci a moderátoři Jindřich Skopec a Petr Batěk.

10.55 - Slavnostní zahájení

11.00 - Základní umělecká škola Žatec – představení žáků

11.30 - Dětský program

15.40 Memoriál Lojzy Lupulína (soutěž družstev v chmelo-pivních dovednostech)

18.15 Minďa Band

19:45 The Dorrs Revival - The End of Colours

Během dne se na dvoře Žateckého pivovaru těšte na Švek Band Plzeň a Chmelovou školku skřítka Hopíka

11:00 - 19:00 PROHLÍDKY ŽATECKÉHO PIVOVARU

Žatecký pivovar

Prohlídky pivovaru spojené s Živými obrazy ztvárněnými herci, letos opět zcela nový příběh, spojující jednotlivé zastávky na cestě k dokonalému pivu.

Letos Vás prohlídky vrátí do roku 1881, tedy do doby, kdy se zahájilo vařit pivo v prostorách dnešního Žateckého pivovaru.

Začátek prohlídek v 11 hodin, poté prohlídky začínají každou půlhodinu. Poslední prohlídka pivovaru začíná v 19 hodin. Doba trvání jedné prohlídky cca 45 minut.

Vstupné prohlídek:

Dospělí: 60,- Kč

Děti: 30,- Kč

14:30

ZÁBAVNÁ CHMELOVÁ ŠKOLA SKŘÍTKA HOPA

Žatecký pivovar

V této škole se neznámkuje, ale popíjí! Dozvíte se zde mnoho zajímavého o chmelu a pivu a na závěr, jako vždy, Vás čeká zábavný kvíz. Skvělá, zábavná, výuková půlhodina pod vedením zkušeného pana učitele.

11.30 - 18:00

DĚTSKÝ PROGRAM

Žatecký pivovar

Po celý den budou připraveny pro děti, tzv. dětské dílničky – výtvory na téma Žateckého pivovaru budeme vyhodnocovat a tvůrce oceníme.

Vstupné

Dospělí: 50,- Kč (ke každému vstupnému sklenice s logem 0,33 l zdarma)

Děti: 20,- Kč (děti do 130 cm zdarma)

Cena žetonu na pivo 10,- Kč / 0,33 l