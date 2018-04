Lékaři bez hranic zblízka - Přijďte přiložit ruku

Interaktivní výstava Lékařů bez hranic nabízí možnost nahlédnout do misí Jak vypadá pomoc během přírodní katastrofy? Co se děje při epidemii eboly? Jak chutná terapeutická pasta k léčbě dětské podvýživy? Co kreslí děti v uprchlických táborech či ve válce? Na tyto a mnohé další otázky poskytuje odpovědi putovní výstava nazvaná Lékaři bez hranic zblízka. Expozice tvoří dva stany, které používají Lékaři bez hranic na některých misích.

Návštěvníci si je budou moci procházet a průvodci jim přiblíží, jak vypadá intervence v případě přírodních katastrof, boj s epidemiemi (s krvácivou horečkou ebola), psychosociální pomoc lidem prchajícím z domovů kvůli válkám, nepokojům, přírodním katastrofám, extrémní chudobě, nebo jak se léčí podvýživa. Pro lepší názornost mohou zájemci ochutnat terapeutickou pastu k léčbě dětské podvýživy, vyzkoušet si triáž, masáž srdce, nebo díky brýlím na virtuální realitu nahlédnout například do uprchlického tábora Domíz v Iráku. Vstup je zdarma. „Stejně jako je bezplatná péče, kterou poskytujeme pacientům v našich projektech. Naše pomoc je neutrální a nestranná, striktně ctíme zásady lékařské etiky a ošetřujeme všechny bez ohledu na rasu, náboženství nebo politické přesvědčení.

Tyto hodnoty se za 46 let našeho fungování nezměnily,“ přibližuje Pavel Gruber, ředitel české kanceláře Lékařů bez hranic. Lékaři bez hranic jsou jednou z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě. Poskytují odbornou zdravotnickou pomoc ve více než 70 zemích světa, a to tam, kde se jí nedostává. Působí v oblastech postižených ozbrojenými konflikty, epidemiemi či přírodními katastrofami a poskytují pomoc lidem, kteří jsou z různých důvodů vyloučeni ze systému zdravotní péče. Lékaři bez hranic přinášejí také svědectví o situaci lidí v nouzi a příčinách krizí.