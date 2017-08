Přijďte opět navštívit hraběnku Sidónii

Už se opět přiblížilo další milé setkání s hraběnkou Marií Sidónií Chotkovou na zámku Kačina. Jste všichni vítáni a srdečně zváni do nejkrásnějších míst jejího sídla.

Součástí procházky je svatebně vyzdobená kaple, bylinková zahrádka i rozkvetlý zámecký skleník. Scénky ze života na zámeckém sídle bude předvádět Soubor historického tance Salome. Nezapomeňte si rezervovat vstupenku, maximální kapacita na prohlídku je 50 osob.

Vždy v pátek: 25.8., 22.9. 2017, délka programu 2 hodiny. Začátek prohlídky v 18. hodin.

Vstupenky v prodeji do 17:30. hodin v zámecké pokladně.

Vstupné: základní 100 ,- Kč, snížené (děti, senioři) 50,- Kč, děti do 6 let 25,- Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 děti do 15 let), 250,- Kč. (trasa č. VI).