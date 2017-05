Staročeské máje

Dne 27. května se v 10.00 hodin dopoledne vydá průvod s májovníky městem a za hudebního doprovodu skupiny "Cheznovanka" pozvou občany na tradiční májovou oslavu do Kulturního klubu. Ta začíná ve 20. hodin a hrát bude kapela All Right Band. V 18. hodin zatančí májovníci besedu na náměstí!

Poté se bude porážet Májka. Srdečně zveme!