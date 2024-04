T-Mobile Olympijský běh 2024

Olympijský běh v těsné blízkosti Prahy? Přesně to nabízí běžecká trasa v Horoměřicích, kam se pohodlně dostanete během pár minut. Trasa závodu dospělých měří rovných 7 km, a to ve dvou okruzích. Na trase se vyskytuje převážně zemitý a štěrkovitý povrch, nechybí ale ani zámková dlažba a panelka. Dvě třetiny okruhu vedou pozvolna z kopce, poslední třetina okruhu prověří běžce v běhu do kopce.

T-Mobile Olympijský běh 2024 - už se těšíte? My velmi!. Vydejte se s námi běhat, užijte si radost z pohybu a podpořte svou účastí v závodě Českou olympijskou nadaci.