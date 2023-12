David Ellefson (USA) - Bass Warrior Tour 2024 Support: Metalcraft

Poprvé se svým sólovým projektem přijíždí do České republiky spoluzakladatel thrashmetalové legendy MEGADETH a jeden z nejuznávanějších metalových baskytaristů, držitel Grammy – DAVE ELLEFSON.

Spolu s Dave Mustainem byl zakládajícím členem, spoluautorem mnoha skladeb a nezdolným pilířem tohoto monstra, kde působil od roku 1983 do roku 2002. Poté se od skupiny odpojil a v následujících letech se objevoval ve formacích Temple Of Brutality, F5 nebo Killing Machine.

A protože, jak známo, stará láska nerezaví, vrací se do mateřské kapely v roce 2010 a setrvává až do loňského roku, kdy odchází podruhé. Nicméně v MEGADETH má za sebou „odkroucených“ dohromady 30 let, stovky mega koncertů po celém světě a mraky zlatých a platinových alb.

V roce 2021 zakládá vlastní projekt THE LUCID a v roce následujícím ho můžeme vídat v řadách heavy metalových DIETH. Mezitím pracuje na vlastních věcech pod hlavičkou ELLEFSON, spolupracuje na mnoha projektech, natáčí skvělé album cover verzí „No Cover“ a tak dále.

V současné době vychází album plné superlativů, které vydal ve společném projektu s geniálním Jeff Scott Sotem. Zároveň získává ocenění Grammy jako metalový baskytarista roku.

Následující evropské turné DAVID ELLEFSON BAND, kterého jsme součástí, je plné očekávání a bezpochyby jedním z velkých heavy-metalových svátků.

Předpokládaná sestava:

David Ellefson – bass, voc

Andrea Martongelli – guit (Ellefson,Arthemis,Power Quest)

Walter Cianciusi - guit (Geoff Tate Band)

Titta Tami – voc (Ehfar)

Roberto Pirami – drums (Blaze Bayley, Vinnie Moore, Gus G)

Celý večer otevírá osvědčená tuzemská metalová formace METALCRAFT, kterou můžete znát nejen z výborného alba „Cannonball“, ale také z mnoha odehraných koncertů ať sólových nebo např. předskakování legendám Loudness či Chrise Holmese z W.A.S.P.