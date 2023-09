V sobotu 7. října 2023 se konají na zámku Kačina u Kutné Hory oblíbené slavnosti věnované koním. Během dne se představí různá plemena koní, včetně starokladrubských koní a koní Kinských. K vidění budou ukázky práce v zápřahu a tahu i přehlídky jezdeckého umění. Vyvrcholením bude Huberova jízda zámeckým parkem, která jako připomínka parforsních honů tradičně ukončuje jezdeckou sezónu. Od deseti do sedmnácti hodin na návštěvníky čeká bohatý kulturní a doprovodný program, divadlo, kolotoč a tvořivé dílny pro děti. K tomu samozřejmě možnost projížděk na koních pro děti i dospělé. Co Vás čeká? Časový harmonogram Koně na Kačině 2023 10,00 Zahájení – lovecké famfáry, koncert lesních rohů – Corni Boemi - podium 10,20-11,50 Jezdecké ukázky na hudbu– travnatá plocha před zámkem: Z pohádky do pohádky - skokové vystoupení minikoní a Hobby Horse - Stáj Przechwozd Voltižní vystoupení dětí na starokladrubském koni – Národní hřebčín Kladruby nad Labem Džigitovka – Michal Bendář – Haraldos Agency Čtverylka koní Kinských –JŠ Equus Kinský Ukázka výcviku policejních koní – Městská policie Praha Skokový duet minikoní na hudbu z muzikálu Mamma Mia - Stáj Przechwozd Předvedení čtyřspřeží manželů Hyblerových 11,00 Pohádka Zoubková víla - Divadelní spolek Oříšek 3. ZŠ Kolín – divadlo 12,00 Chladnokrevníci v tahu – ukázka orby - Leona Satoriová - bylinková zahrádka 12,00 Dřevorubecká exhibice - u podia 12,30 Nástup jezdců Hubertovy jízdy, lovecké famfáry – travnatá plocha před zámkem 12,45 Zahájení Hubertovy jízdy - lovecké famfáry, skoková ukázka - louka za zámkem 13,10 Vystoupení Drezúra pštrosů - divadlo Emilion – u podia 13,15 Pohádka Zoubková víla - Divadelní spolek Oříšek 3. ZŠ Kolín – divadlo 14,00 Ukončení Hubertovy jízdy, skoková ukázka, dojezd jezdců, vyhlášení vítězů, slavnostní nástup a dekorování jezdců - louka za zámkem 14,40 - 16.30 Jezdecké ukázky na hudbu – travnatá plocha před zámkem: Pošta aneb jak to chodí – vystoupení minikoní a Hobby Horse - Stáj Przechwozd Voltižní vystoupení dětí na starokladrubském koně – Národní hřebčín Kladruby nad Labem Džigitovka – Michal Bednář - Haraldos Agency Čtverylka koní Kinských –JŠ Equus Kinský Ukázka výcviku policejních koní se psy– Městská policie Praha Skokový duet minikoní na hudbu z muzikálu Mamma Mia - Stáj Przechwozd Předvedení čtyřspřeží manželů Hyblerových Ukázka koní v tahu – plemeno Brabantský kůň – Leona Satoriová 16:30 Koncert kapely Ahoj moře - podium Průběžně po celý den: Nádvoří: Výstava veteránů - VETERAN CAR CLUB Kolín Výstava historických traktorů – Národní zemědělské muzeum Čáslav Řemeslná tržnice Kaple: Malování koní – dětský program p. Melichové Suchá vazba – Střední odborné učiliště Čáslav Malování perníčků – p. Klinská Ukázka restaurování – p. Kotrba Dvůr u kočárovny: Ukázka vazby živých květin – U Beků - květiny a dárky Úroda ze zámeckého políčka – recepty z neobvyklých plodin, vůně bylinek a koření O bramborách s dětmi i dospělými – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Skleník: Komentované prohlídky skleníku po celý den Dětský program: - dlabání dýní – dvůr u kočárovny - dřevorubecké soutěže – Český dřevorubec, z. s. u kočárovny - malování koní – Jana Melichová – kaple - výroba papírových koní - tvořivá dílna – Pod horami, z. s. – učebna v zámku - jízdy dětí na koních – Stáj Rozárka, z. s. - u knihovny - kolotoč řezbáře Matěje – u knihovny - dřevěná herní zóna – u knihovny - svezení ve voze taženém koňmi – Leona Satoriová - u knihovny - jízdárna pro nejmenší – Návraty 2017, z. s. – u knihovny - edukační program o koních a psech - Stáj Przechwozd -u knihovny

Přihlášky jezdců na Hubertovu jízdu zasílejte emailem na adresu: pavla.neumanova@nzm.cz nebo na tel.: 770 112 372. Vstupné: dospělí 200,- Kč; děti 6-18 let, studenti, senioři 150,- Kč; děti 2- 6 let 70,- Kč; rodinné vstupné (2 dospělí + 2 -3 děti do 15 let) 450,- Kč; zámecké interiéry s průvodcem příplatek 50,- Kč/osobu.