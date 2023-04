Gentiana & NO TIME For Anything

Přijďte si užít skoro 4 hodiny metalové hudby v podání kapely GENTIANA a NO TIME For Anything.

Gentiana je 40 let hrající rocková kapela, složená z muzikantů, kteří v průběhu minulých roků dospěli k názoru, že nebudou vymýšlet „vymyšlené”, protože mnoho nejlepších kytarových rifů již vymyšleno bylo a že si raději tyto nesmrtelné songy od různých světových velikánu hardrockové a heavymetalové scény zahrají. Protože tato kapela prezentuje skladby rozličných autorů světové scény, nezařazuje se jako revival i když některé provedení skladeb je revivalové. Většina skladeb je pojata s menšími úpravami jako cover verse, se záměrem pobavit sebe i návštěvníky svých koncertů. Prezentován je výběr skladeb od ACCEPT, AC/DC, BLACK SABBATH, DEEP PURPLE, HAMMERFALL, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, LED ZEPPELIN, MANOWAR, METALLICA, OZZY OSBOURNE, RAINBOV, UFO, WHITESNAKE, ZZ TOP, ... atd. Ahoj, jsme příbramská rocková kapela NO TIME FOR ANYTHING.

Sami jsme si vytvořili škatulku "alternativní symphonic, melodic, rock-metal" což je samozřejmě mírná nadsázka ale nejvíce výstižná. Vznik zdravého jádra kapely se datuje na rok 2017 a do současného složení dospěla sestava začátkem roku 2021.