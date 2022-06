Kovozávody Semily hravě i zdravě

V prostorech Regionálního muzea Mělník se představí největší soukromá sbírka artiklů napříč výrobním portfoliem někdejšího výrobce "Kovozávody Semily", datovaná z let 1955 - 1993. Sbírka zahrnuje stavebnice a skládačky (Seva, Seko, Alfa, Kombi, Disco, aj.), plastové mozaiky (Mosaic Color, Mosaic Maxi), společenské a didaktické hry (Ukaž, co víš; Znáš odpověď, aj.), magnetické mozaiky (Klobouk dolů, mozaika Brouček, Počty a hry s magnety, fema, aj.), ale také hračky do vody (Akvaball, stříkací pistolky, delfín Filip, aj.). Mezi další výrobní speciality neodmyslitelně patří i Upomínkové televizorky s fotogalerií pohádek a známých míst nejen v ČR, ale i Evropě, magická tabulka Grafo, Magic ball - pomůcka pro zdravé dýchání, nebo zástupci výrobního portfolia Monti system, nebo Monti metal. Budou k vidění ovšem také natahovací hračky, střílecí pistolky a katapulty, dětské počítací váhy se závažím, plastikový model letadla v TOP stavu, aj. KZ Semily vyráběl také ruční domácí a kuchyňské potřeby, mezi něž se řadí např. ruční šicí stroj, ruční mlýnky na kávu, kráječ ovoce, zeleniny a ořechů, zdobičky na dorty a vykrajovátka, lis na česnek nebo otvírák na konzervy. Nemohou ovšem chybět ani malé mobilní váhy do 250 g, nástěnné kuchyňské váhy, stojaté váhy s mísou nebo kojenecké váhy, osobní váhy, nebo staré kovové váhy a mincíře. Většina sbírkových artiklů se dochovala v původních zachovalých obalech, ale také v TOP stavu. Soukromá sbírka Petra Šimra (který je autorem konceptu Svět kostiček) byla 14. července 2019 na výstavě v Litomyšli oficiálně uznána jako největší sbírka v ČR a zapsána do databáze rekordů a kuriozit u agentury Dobrý den (Pelhřimov), tehdy s 80 artikly. Tento rekord byl ještě v srpnu 2019 překonán a nyní se pyšní více než 160 různými artikly, reprezentující značku výrobce KZ Semily. Podle neoficiální databáze výrobků tohoto výrobce již ve sbírce chybí pouze plechové panty k víkům na rakve, dvě hračky na klíček, navlékač jehel, přívěsný vozík za motocykl Jawa a velké plechové boxy na kolečkách. Součástí výstavy bude i dětská herna s kostičkami SEVA, Seko, Mosaic Maxi a Disco. Také bude zařazena desková společenská hra "Ukaž co víš". Nebude chybět soutěžní kvíz o super ceny.