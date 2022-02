Rudy Linka One Man Show

“Lidé kteří inspirují, to je motor, který dává životní energii a odvahu jít za svým snem,” říká světoobčan Rudy Linka, který sám se za svůj život stal člověkem, který inspiruje. One Man Show “Mezi řádky,” přímo navazuje na Rudyho autobiografii Na cestě domů… vždycky, best-seller vydaný u nakladatelství Euromedia. Zároveň s tím běží na ČT art už 5. série Rudyho pořadu Linka, kde se mezi hosty vystřídala tak ikonická jména jako John Scofield, Jiří Suchý, Marie Rottrová, Ivan Mládek, Dan Bárta a mnoho dalších. Rudyho vystoupení je nejen stand-up o komunikaci, ale i fotky ze soukromého archivu a hudba. Příjemný večer plný inspirace, emocí, příběhů a humoru - to je One Man Show Rudyho Linky.

Rudy Linka Rudy Linka je český jazzový kytarista, který z tehdejšího Československa odešel v necelých dvaceti letech do Švédska, kde si našel ženu a získal občanství. Nakonec se však usídlil ve Spojených státech amerických. Do Česka...