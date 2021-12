Vánoční soutěž a poštovní schránka pro Ježíška v pohádkové scenérii Vlčí halíř

Vydejte se s námi na vánoční procházku do Hrusic na Vlčí halíř a načerpejte vánoční atmosféru. Scenérie plná pohádkových bytostí a zvířátek je již vánočně naladěna. Navíc právě probíhá soutěž - hlasování o výběr jména nového člena scenérie - Sovy. Připravena je i poštovní schránka pro Ježíška. Milí obdivovatelé pohádkových Hrusic, pohádková scenérie Vlčí halíř má nového člena – SOVU, která dohlíží na všední a vánoční poštovní zásilky. Sova nemá jméno, proto jsme Vás chtěli požádat o pomoc s jeho výběrem. Hlasujte pro jedno z uvedených jmen, které Vás nejvíce zaujme. Nominovaná jména: 1. Rozárka 2. Hedvika 3. Anežka 4. Jasmínka 5. Emička Postup hlasování: Hlasovat můžete prostřednictvím poštovní schránky na Vlčím halíři. Na papír či do obálky napište jméno, které se Vám pro sovu nejvíce zamlouvá, a uveďte své jméno, příjmení a adresu, čímž se zařadíte do soutěže o zajímavé ceny. Poštovní schránka: Je umístěná na Mikešově stezce, II. zastavení - „Stará Cihelna“, ulice Kocoura Mikeše č.e. 202, Hrusice – Vlčí halíř. Termín soutěže: Soutěž probíhá do 6.1.2022. Podrobná pravidla soutěže naleznete zde: www.VlciHalir.cz/souteze. Vánoční pošta pro děti i dospělé Sova bedlivě střeží veškerou poštu, včetně té pro Ježíška. Do této poštovní schránky nám můžete vhodit nejen hlasování se jménem sovy, ale také dopis pro Ježíška. Může to být obrázek, básnička či psaní. Pokud uvedete i Vaše jméno, příjmení a adresu, můžete se těšit na vánoční pozdrav z Vlčího halíře a budete zařazeni do soutěže.

Navštivte Ladův betlém na náměstí K adventní době patří i vánoční betlémy. Obci Hrusice jsme letos jeden takový venkovní Ladův betlém nadělili pod stromeček. Ano, přesně ten, který se proslavil po celém světě. Betlém je zpracován do nejmenšího detailu podle předlohy Josefa Lady. Přijďte načerpat vánoční atmosféru ke kostelu na náměstí, kde je umístěn.