Giuseppe Scarlatti – Dove è amore è gelosia (1768)

Studentský hudební Festival ClassFest 2021 uvádí Komickou operu buffa pro čtyři hlasy Dove è amore è gelosia (Kde je láska, je i žárlivost), kterou na objednávku J. A. Schwarzenberga zkomponoval Giuseppe Scarlatti, synovec buď Alessandra nebo Domenica Scarlattiho. První uvedení se konalo v divadle na zámku v Českém Krumlově u příležitosti svatební návštěvy Jana Schwarzenberga dne 24. července roku 1768. Operu dirigoval sám Giuseppe Scarlatti a libretto napsal Marco Coltellini, známý svými librety pro Josepha Haydna. Coltellini také při premiéře zpíval i postavu Patrizia.



Režie a výtvarný koncept: Marek Řihák

Dirigent a hudební nastudovaní: Ondřej Bernovský



Vespetta: Linda Kunclová

Clarice: Nela Skarková

Patrizio: Vincenc Ignác Novotný

Orazio: Jan Kukal

Barokní orchestr Capella Classfestiana





Giuseppe Scarlatti (1718 Neapol – 1777 Vídeň)

Od roku 1739 žil v Římě, poté ve Florencii a do roku 1744 v Lucce. Se svojí ženou Barbarou, operní zpěvačkou, žil krátce ve Vídni roku 1748, ale zanedlouho se vrátil zpět do Itálie - roku 1752 se v Benátkách hrály jeho dvě opery. Pobýval i krátce ve Španělsku a v Neapoli, ale potom žil především v Benátkách a ve Vídni. Zde působil jako hudební skladatel pro baletní představení divadla Kärntnertortheater.

V polovině roku 1760 ho cesty zavedly do Španělska a později pracoval ve Vídni pro rodinu Schwarzenbergů. Byl učitelem hudby členů rodiny princezny Marie Teresie a Marie Arnoštky a později i kněžny Marie Eleonory ze Schwarzenbergu.

Složil více než 30 oper, které byly hrány v mnoha italských městech a ve Vídni. Je oceňován jeho přirozený dar pro melodiku, jeho vynikající zvládnutí žánru komické opery a jeho všeobecně okouzlující hudební styl.