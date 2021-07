Liberta 95

Plánovaná výstavka v kavárně muzea a komentovaná přehlídka kočárků mělnické Liberty (TDV) si klade za cíl připomenout tento fenomén a přiblížit jej mladší generaci, která již tuto firmu zná jen ze vzpomínek starších.

Na výstavce se objeví především dochované katalogy firmy, které zachycují produkci Liberty v letech 1933–1990 v téměř ucelené řadě, dobové fotografie, dochované archivní materiály, ukázky propagačních předmětů firmy.

Komentovaná přehlídka se koná v sobotu 4. 9. od 15:00 hod. na radničním dvoře. Představí průřez výroby na dochovaných dětských, loutkových a sportovních kočárcích ze sbírky muzea a zajímavosti o prezentovaných exponátech. Součástí bude dobové oblečení modelek a hudební doprovod inspirovaný obdobím vzniku jednotlivých kočárků v podání členů Velkého dechového orchestru Mělník.

Vstupenky (50 Kč/děti do 6 let zdarma) jsou v předprodeji v pokladně muzea od 1.7. Počet účastníků je omezen! Zahrnuje také volný vstup do stálých expozic a na novou výstavu hraček Hrajeme si 120 let v den konání přehlídky (4. 9.).