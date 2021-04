Festival Mužsko-Ženského přátelství 2.ročník

Festival nabitý osobnostmi, kteří se fenoménem vztahů mezi oběma pohlavími zabývají hodně dlouho. Budeme si povídat, jak to mezi sebou máme a proč to tak je. Co nás spojuje, co nás rozděluje. Co se s tím dá dělat a proč bychom měli k sobě nalézat cestu. Podíváme se na to z různých pohledů. Sami si můžete vybrat, co jaké téma Vás bude inspirovat. Ale hlavně se chceme bavit a slavit, že jsme. Přijďte s námi oslavit naše vztahy a objevit jejich krásu.