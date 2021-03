Koncertní verze písní úspěšné rockové opery.

Od roku 63 před naším letopočtem žijí Židé pod nadvládou Římanů. A někdy v této době začíná kázat charismatický mladý muž, Ježíš z Nazareta a získává celou řadu následovníků. Jeho vzrůstající vliv se však přestává líbit židovským velekněžím: obávají se totiž, že přijdou o vlastní podíl na římské moci. Davy, které Ježíše oslavují jako mesiáše a vyzývají jej k převzetí politické moci, obrací proti jeho někdejšímu učiteli také Jidáše – alespoň v interpretaci tvůrců. Právě role Jidáše v této rockové opeře byla tím, co od jejího vzniku vyvolávalo kontroverze. Jidáš je v ní představován jako Ježíšův názorový oponent, upozorňuje na nebezpečí, že proti Ježíšovu rostoucímu společenství mohou vojensky zasáhnout Římané. Zdá se, že je hlasem racionality proti poblázněnému davu. Zde už záleží na našem osobním přesvědčení, zda vnímáme Ježíšovo jednání a vizi prizmatem jeho božství a znalostí toho, co mělo přijít, nebo jej – společně s Jidášem – budeme brát jako poněkud lehkovážného hazardéra, který přesvědčil řadu lidí, aby se vzdali svých dosavadních jistot a následovali jej. Tento základní spor mezi Ježíšem a Jidášem se odehrává ve vypjatých sedmi posledních dnech Ježíšova „pozemského života“, kdy vše eskaluje. Ježíš vstupuje do Jeruzaléma, je oslavován davy, ale současně se blíží jeho ukřižování…

Jesus Christ Superstar fascinuje bohatostí hudebních prostředků i jejich promyšlenou dramaturgií. Divoký rytmus davového nadšení střídají pomalejší pasáže kněží. Emotivně dramatický zpěv Ježíšův a Jidášův klidní melodické vstupy Marie Magdalény, folková instrumentace Pilátova snu vstupuje do kontrastu s muzikálově chytlavou písní Herodovou. Světoznámý muzikál uvidí diváci v režii Dodo Gombára.

