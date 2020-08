SPOLEK HOME se již potřetí připojuje

k celorepublikové akci „Zažít město jinak“. Tentokrát s pozvánkou na sousedský

festival Rozmarné Břve.

Když jsme začátkem letošního roku přemýšlel jak v září 2020 „Zažít Hostivici jinak“ netušili jsme, že za nás o pár měsíců později rozhodnou události, které by kdokoli z nás sotva předpokládal. Corona situace nám změnila plány a v červnu znemožnila uspořádat tradiční sousedský festival Rozmarné Břve. Uvědomili jsme si, že letos ani tak nepůjde o to “Zažít město jinak”, protože už to, co momentálně prožíváme je mimořádné, ale naopak „Zažít ho stejně”, vrátit život tam, kde byl, na veřejná prostranství a místa našich obvyklých setkávání. Proto jsme festival přesunuli na podzim a obě akce propojili.

Tématem letošních slavností Zažít město jinak je “Nádech pro město”, duchem Rozmarných Břví je bezstarostná oslava života a místa, které máme rádi. Na co se můžeme těšit? Na to, že se na Břvích zase konečně volně nadechneme.

Uspořádáme pouliční happening, který nám otevře nové pohledy na prostor, ve kterém žijeme nebo se často pohybujeme. A samozřejmě tu na nás budou čekat břehy plné hudby a písniček, objeví se pramice na hladině rybníka, divadélka, vzniknou různá zákoutí s výtvarnými dílnami, houpacími sítěmi i výstavou.

Věříme, že nám konec léta přinese vytouženou úlevu, bude přát počasí, Břve se nadechnou a budou opět ROZMARNÉ, ve společnosti rodiny, přátel, známých a sousedů.