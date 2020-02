T-Mobile Olympijský běh - Velké Přílepy

Místo startu a prezence: fotbalové hřiště TJ Sokol Velké Přílepy Start hlavního závodu: 18:00 (bude odstartováno z éteru Českého rozhlasu) Parkování je v omezeném počtu možné v ulici Májová. Zázemí (šatna, toalety) i občerstvení je zajištěno v budově kabin. PROGRAM 15:00 - 16:45 Výdej startovních balíčků dětský závod 17:00 Start chlapců na 500 m (do 9 let) 17:10 Start dívek na 500 m (do 9 let) 17:20 Start chlapců na 1 000 m (10 - 15 let) 17:30 Start dívek na 1 000 m (10 - 15 let) 17:00 - 17:30 Výdej startovních balíčků na dospělý závod 18:00 Start hlavního závodu (ženy a můži na 5 km) 18:45 Vyhlášení výsledků všech kategorií