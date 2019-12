Karel Zakar / I/lustrace doby

Držitel řady fotografických cen a berounský rodák Karel Zakar se vrací do galerie Holandského domu, kde loni v lednu úspěšně proběhla jeho výstava Johanka z (p)Arku. Jak sám přiznává, po mnoha výstavách v České republice i zahraničí je mu tato komorní galerie velmi blízká a rád se do ní vrací, tentokrát s výstavou I/LUSTRACE DOBY. Prostřednictvím fotografií doplněných o úryvky básní dává fotograf nahlédnout do své duše - duše obyčejného člověka, kterému život na poloviny rozdělily dva různé společenské režimy. Jako vždy ovládá diváka emocemi a klade mu otázky, na které se jen velmi těžko hledají odpovědi. Výstava bude zahájena 6. ledna v 18 hodin, úvodního slova se ujme RNDr. Milan Fara.