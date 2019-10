Cesta ke svobodě

Komorní výstava instalovaná v přednáškovém sále zámku ve Vlašimi připomene okamžiky z let 1938 – 1989, do kterých se zapojili i obyvatelé Podblanicka.

Od protestů proti nacistické okupaci přes komunistické procesy 50. let, události let 1968-69 až po rok 1989, kdy v listopadových dnech vznikají i v regionu občanská fóra. Panelová výstava vznikla při příležitosti 30 let od „sametové revoluce“ a připomene, že linie totalitního vývoje v naší zemi vedla až k Mnichovu 1938.