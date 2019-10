Jiří Veselý / Hispaniola

Výstava představuje fotografie Jiřího Veselého.

Narodil jsem se roku 1979. Od té doby až do roku 2006 jsem žil v Lužné u Rakovníka. V současné době žiji v Rakovníku. Od dětství se mi dařilo v kresbě, které jsem se věnoval ještě před několika lety. Roku 2001 jsem se oženil, a potřeba zachycení radostí společného života se ženou Ivanou mne přivedla k fotografování. Zpočátku jsem nesledoval jiný záměr, ale možnosti fotoaparátu mě zaujaly natolik, že jsem se o fotografii začal zajímat hlouběji. Stal jsem se členem rakovnického fotoklubu Amfora a do dnešní doby jsem jejím aktivním členem. Prostředí fotoklubu mne inspirovalo k intenzivnější tvorbě, především krajinářské. Tehdy jsem fotografoval manuální zrcadlovkou na barevný kinofilm. Další změna v mém přístupu nastala poté, kdy se v Amfoře objevil mladý fotograf Jindra Čermák. Seznámil mě s technikou černobílé fotografie, které se od té doby věnuji výhradně a snažím se svůj postup zdokonalovat. Začal jsem se dívat na svět svým pohledem. V roce 2004 jsem od kinofilmu postoupil k formátu 6?×?9 a kameře s možností náklonu zadní standardy. Nepostradatelným příslušenstvím je pro mne stativ a černá rouška pro zastínění matnice, na které komponuji výsledný obraz. Na matnici je předloha promítnuta sice stranově převráceně, ale zato věrně. Roku 2006 jsem poprvé zkusil používat technickou kameru typu kardan na listové filmy 18?×?24?cm. Na svých fotografiích zachycuji přirozené motivy náhodně nalezených, nijak aranžovaných věcí. Předměty bývají často seskupeny v melancholická zátiší, dokládající někdejší lidskou přítomnost. Abstraktního vyznění dosahuji manipulací s hloubkou ostrosti a zvláštními úhly pohledu. Velmi mne přitahují industriální motivy továren, dolů, nebo dokumentárně zachycená krajina se stopami lidské činnosti. Od roku 2005 jsem členem pražsko-brněnského fotoklubu Etjud a fotoskupiny Ohnestrom. V současné době se aktivněji věnuji historické fotografické technice, sbírkové činnosti a restaurování. Záměr sbírání historických objektivů a fotopřístrojů vidím v možnostech dalšího používání pro uměleckou tvorbu. Prozatím nemám vlastní fotokomoru, kde bych mohl zhotovovat kontaktní kopie nebo zvětšeniny z černobílých negativů. Proto tuto výstavu věnuji novodobé digitální fotografii, kterou sám za sebe považuji pouze jako dokumentární záznam ze svých cest a jako rodinný zápisník. Chtěl bych vám ukázat svým pohledem krásy Dominikánské republiky, tuto zemi jsem s rodinou navštívil již třikrát a pokaždé mě naplní svojí krásnou divokou panenskou přírodou a vlídným obyvatelstvem. Čas na „dovolené“ trávím aktivně, ráno vstávám za svítání a chodím na delší treky. Přes den se potápím s přístrojem i na nádech. Jsem držitelem potápěčské licence do hloubky 40 m a licence pro nádechové potápění Freediving.