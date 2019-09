Tereza z Davle & Hynek Čermák / Průměty do ženské postavy

Oba autoři se od samého počátku svých fotografických kariér věnují převážně ženskému aktu, oba až na výjimky spolupracují pouze s amatérskými modelkami. A oba jsou v oblasti fotografie autodidakty. Ovšem zatímco pro Terezu z Davle se focení stalo profesí, pro Hynka Čermáka zůstává především koníčkem.

Obsáhlá výstava v čáslavském Dusíkově divadle je první společnou prezentací jejich prací. V jejím rámci se Tereza z Davle představí výběrem z cyklů Neue Madchen a Gluteus Maximus, zatímco Hynek Čermák vystaví průřez celou svojí dosavadní tvorbou. Autoři mají společné i to, že se pravidelně věnují různým charitativním projektům. Tereza z Davle se jako fotografka již řadu let podílí na tvorbě kalendářů pro neziskové organizace, pomáhající například pacientům s amyotrofickou latentní sklerózou či ženám trpícím cystickou fibrózou. Hynek Čermák již od první výstavy svých fotografií věnuje celý výtěžek z jejich prodeje na projekt Bellis, který pomáhá mladým ženám s rakovinou. Kurátorem výstavy je Petr Svoboda, zakladatel a emeritní ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě. Hlavními organizátory jsou Ing. David Novák z čáslavského spolku Třiatřicet a Eva Albrechtová, ředitelka Dusíkova divadla. Výstava potrvá do konce roku 2019 a bude z ní vydán tradiční obsáhlý katalog coby třetí svazek edice uměleckých publikací Picturis. Případní zájemci mohou tuto publikaci získat prostřednictvím dárcovské kampaně na webu Startovač: https://www.startovac.cz/projekty/katalog/ Akce se koná díky finanční podpoře města Čáslavi, Středočeského kraje, soukromých společností a individuálních dárců, kteří si přáli zůstat nepoznáni. Více informací o projektu najdete zde: http://triatricet.webnode.cz https://www.facebook.com/triatricet/