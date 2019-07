Václav Neckář – Příběhy, písně a balady

Pro rok 2019 Václav Neckář s kapelou Bacily připravili speciální recitál postavený na základech třídeskového kompletu s názvem Příběhy, Písně a Balady. Na tomto ve své době nejrozsáhlejším nahrávacím projektu u nás v dramaturgii Michaela Prostějovského se největší měrou podíleli hudební skladatelé Ota Petřina (Dítě snů) a Honza Neckář (Jsem) a textaři Ladislav Kantor (Všechno je jenom jednou) a Zdeněk Rytíř (Kdo vchází do tvých snů, má lásko). Recitál je ale doplněn i dalšími písněmi, bez kterých si fanoušci nedovedou koncerty Václava Neckáře a skupiny Bacily představit. Zazní například písně z alb Tomu, kdo nás má rád, Planetárium, Podej mi ruku a projdem Václavák, My to spolu táhnem dál, ale i z novějších CD Oči koní, Dobrý časy a Mezi svými. Vzpomínat se bude i na úplné začátky v divadle Rokoko a na éru Golden Kids.