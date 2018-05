Majáles v Kolíně

Teď je řada na nás!

Kolik znáš výrazných osobností spjatých s Kolínem? Jean Gaspard Deburau, Libuše Geprtová, Rudolf Kremlička, Josef Sudek, Václav Morávek – a takhle bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Ať už se tyhle osobnosti prosadily v kultuře, vědě, nebo se do dějin zapsaly svými odvážnými činy, jedno je jasné – teď přišla řada na nás. Je nejvyšší čas se probudit, vystoupit z komfortní zóny a zkusit vytvořit prostor novým věcem a novým tvářím, co mají chuť něco změnit.

Proč majáles?

Wikipedie popisuje majáles jako studentské oslavy příchodu máje a oslavu krás studentského života. Během majálesu mají (nejen) studenti možnost říct a ukázat, co je třeba ve městě změnit, a především se na této změně aktivně podílet. Majáles tak slouží k probuzení města, zlepšení života v něm a k sblížení všech jeho obyvatel.

Už jsme tady zas!

Možná nám na prvním ročníku v roce 2017 nepřálo počasí a možná všechno nešlo úplně hladce. Ale ani to nám nezabránilo jít po hlavě i do dalšího ročníku. Mezi školou, prací, spánkem a snahou o osobní život pracujeme dnem i nocí na tom, aby se Kolínský Majáles stal tradicí města a všichni jeho návštěvníci si ho co nejvíc užili.

Kdo jsme?

Je nás sedm (statečných?), studujeme střední nebo vysoké školy a pracujeme. Kolín nám není jedno, a tak chceme přispět k tomu, aby žil. I proto se náš spolek jmenuje Živé kultury. Chceme mladým Kolíňákům zpestřit kulturní program a otevřít dialog o tom, jak by mělo město fungovat.

A to je jako všechno?

Kolínský Majáles dal možnost vzniknout i dalším projektům, jako je třeba We Are Relentless, díky kterému jsi mohl v Kolíně slyšet kapely jako Sir Robin & The Longbowmen a Tú Acá No z Drážďan, Love’n’Joy z Ukrajiny nebo český Purplefox Town a Acute Dose. Kromě toho pracují členové majálesového týmu na dalších projektech, jako je třeba Díky, že můžem – Korzo Národní, kde berou nové nápady a sbírají zkušenosti.