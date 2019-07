Jablkoň (si koleduje)

V tradičním vánočním programu skupiny Jablkoň se dozvíte, kolikpak dnů ještě zbývá do Vánoc, jak dopadl zamilovaný kapr, co dělá vánoční Kateřina, a také třeba co si právě prohlížejí hovada boží (např. vlček, vůl, telátko, či kravička i mopslík a mnoho dalších). Hovada boží dostanou každého.