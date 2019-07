Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik divadelních her.

Tak třeba jeho čtyři manželky by vydaly na slušnou tragikomedii. Jeho vztah k nemocné matce je jímavá a citlivá balada. Jeho dar najít v každé lidské situaci humor je groteska grotesknější než jeho grotesky filmové. Jeho posedlost filmem si nezadá s Mozartovou vášní k hudbě a jeho konflikt s americkou justicí by byl výsostným politickým divadlem. Chaplinův život jakoby mapoval pohnuté osudy 20. století a člověk si klade otázku:

"co má dělat umělec v tomto přízemním světě?", nebo lépe "co má dělat člověk v odlidštěném světě?"