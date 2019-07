Miss Amerika

Rap muzikál o ženě, která se zamilovala do města, v němž je cizincem.

Mckenzie Tomski je newyorský misfit, je to nenápadný i přiznaný zírač. Mckenzie je královna virtuální osamělosti, stejně jako Wonder Woman bez kozaček a legálního statusu. Je to bytost tekuté identity, která s ironickým, temným, nekompromisním humorem nabourává americká klišé. Mckenzie je z rodu vyděděnců, ztracenců, těch, kdo stojí ve stínu, v šedé zóně, a sní svůj americký sen o tom, že „to jednou dokážou“.

Multimediální projekt Miřenky Čechové a Martina Tvrdého předvádí syrový obraz života na Manhattanu skrze koláž hudby, textu, rapu, slamu, stand upu, performance, fotografií Vojtěcha Brtnického a komiksu malajského kreslíře Chin Yewa. Symbióza všech složek přináší autentický příběh ženy, která se zamilovala do města, v němž je cizincem.