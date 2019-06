Dopřejte si víkend plný kreativity a relaxu s dílnou Aladine

Pokud si chcete užít atmosféru letních dní opravdu jedinečným způsobem, vydejte se do Chocerad na kreativní víkend s názvem To nejlepší z Aladine, který se uskuteční 19. – 21. 8. 2019. Vyzkoušíte si spoustu nových výtvarných technik, a přitom si krásně odpočinete. A protože se jedná o dny, které by měly patřit pouze vám, je kurz protentokrát určen jen dospělým.

Bez obav se nechte pohltit kreativním světem. Ve společnosti oblíbených lektorek a stejně naladěných lidí si na jednom místě vyzkoušíte nové i zapomenuté techniky, materiály a pomůcky. Ať už vás zaujme výroba barevného textilu, papírové tvoření, skvělá technika Gelli plate nebo HomeDeco – v připravených dílnách na vás nikdo nebude spěchat. Tyto dny budou o klidu a tvoření a na vše bude dost času. A až se odpočatí, plni zážitků a inspirace vrátíte domů, hned tak vás nápady ani tvůrčí energie neopustí – během pobytu si totiž můžete zakoupit spoustu skvělých věciček na tvoření v kreativním butiku Aladine. A nezapomeňte si přibalit plavky – v místě je bazén i řeka Sázava!

Připraveny jsou pro vás celkem 4 kreativní dílny:

Textil – pod vedením textilní výtvarnice Ireny „Apták“ Slavíkové si vyrobíte originální tričko, ukážeme si nové techniky, novinkové barvy, šablony a razítka.

Gelli plate – pro ty, kdo tuto zcela jinou techniku ve světě papírového tvoření neznají, bude dílna příjemným překvapením. Ani ti, kteří už si Gelli Plate vyzkoušeli, ale nepřijdou zkrátka. Lektorka Magda Gieslová opět předvede nové triky a vychytávky.

Papírové tvoření – deníčků, bloků, alb a obalů není nikdy dost. Ponořte se do víru barev, razítek, šablon a kombinování technik.

HomeDeco – je o vyrábění užitečných věcí do domácnosti. Do kouzel vrstvení, míchání barev, médií, patinování a zajímavých technik vás zasvětí známá lektorka Viola Benešová.